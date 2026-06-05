У ЄС не бачать загрози дефіциту авіапального через війну на Близькому Сході

У Євросоюзі на цей час не бачать загрози дефіциту авіапального на тлі подій на Близькому Сході – попри його значне подорожчання.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це сказав профільний єврокомісар Апостолос Ціцікостас.

Єврокомісар з транспорту зазначив, що наразі немає ознак, що вказували б на загрозу дефіциту авіаційного пального у Європі найближчими місяцями через наслідки війни США та Ізраїлю з Іраном.

Для ЄС постачання з країн регіону забезпечувало близько 20% імпорту авіапального.

"Наразі дефіциту авіапального у Європі немає, і ми не бачимо ознак, що він буде найближчим часом", – сказав Ціцікостас.

Проте проблемою залишається ціна на авіапальне. Клієнти авіаліній повною мірою відчують ефект від цього відкладено, коли у компаній закінчаться запаси.

Єврокомісар додав, що ситуація далі може стати дуже складною, якщо проблеми з постачанням з Близького Сходу триватимуть.

"Тож дуже важливо, щоб війна зупинилася, Ормузька протока відкрилась… Але слід пам’ятати, що Європа – готова, у країн-членів є запаси на випадок надзвичайних ситуацій", – сказав Ціцікостас.

За його словами, зараз немає потреби обговорювати перерозподіл цих резервів і Єврокомісія координуватиме використання пального з них, якщо це буде потрібно згодом.

Керівник аеропорту Франкфурта також заявив, що у Європі вистачає авіапального на літо.

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