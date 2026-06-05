В ЕС не видят угрозы дефицита авиатоплива из-за войны на Ближнем Востоке

В Евросоюзе в настоящее время не видят угрозы дефицита авиатоплива на фоне событий на Ближнем Востоке – несмотря на его значительное подорожание.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом сказал профильный еврокомиссар Апостолос Цицикостас.

Еврокомиссар по транспорту отметил, что пока нет признаков, которые указывали бы на угрозу дефицита авиационного топлива в Европе в ближайшие месяцы из-за последствий войны США и Израиля с Ираном.

Для ЕС поставки из стран региона обеспечивали около 20% импорта авиатоплива.

"Сейчас дефицита авиатоплива в Европе нет, и мы не видим признаков, что он будет в ближайшее время", – сказал Цицикостас.

Однако проблемой остается цена на авиатопливо. Клиенты авиалиний в полной мере почувствуют эффект от этого, когда у компаний закончатся запасы.

Еврокомиссар добавил, что ситуация дальше может стать очень сложной, если проблемы с поставками с Ближнего Востока будут продолжаться.

"Поэтому очень важно, чтобы война остановилась, Ормузский пролив открылся... Но следует помнить, что Европа – готова, у стран-членов есть запасы на случай чрезвычайных ситуаций", – сказал Цицикостас.

По его словам, сейчас нет необходимости обсуждать перераспределение этих резервов и Еврокомиссия будет координировать использование топлива из них, если это потребуется впоследствии.

Руководитель аэропорта Франкфурта также заявил, что в Европе хватает авиатоплива на лето.

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