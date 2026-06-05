Фицо заявил о намерении обсудить с Еврокомиссией вопрос о компенсации за помощь Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении обсудить с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос о финансовой компенсации за оборудование, переданное Украине.

Об этом он заявил после саммита ЕС и стран Западных Балкан в Тивате, сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Фицо подчеркнул, что Словакия сталкивается с "острым дефицитом финансовых ресурсов" в сфере возмещения расходов на военную помощь.

По его словам, часть средств, которые должны были быть направлены на компенсации, была перенаправлена непосредственно на поддержку Украины.

"Это проблема острого дефицита финансовых ресурсов, поскольку средства, которые должны были быть использованы для возмещения расходов, были вместо этого направлены непосредственно в Украину", – отметил он.

Он также сообщил о намерении поднять этот вопрос на предстоящем саммите ЕС, а также обсудить тему поставок вооружений Украине в формате стран Вышеградской группы.

Фицо предположил, что привлечение руководства Еврокомиссии к такому формату позволит эффективнее решать ряд совместных вопросов.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о работе между Украиной и Словакией над датой и местом проведения следующего раунда межправительственных консультаций.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что межправительственные консультации Украины и Словакии могут состояться до конца июня в Киеве или Братиславе.