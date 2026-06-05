Україна і Словаччина працюють над проведенням нового раунду міжурядових консультацій

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про роботу між Україною та Словаччиною над датою та місцем проведення наступного раунду міжурядових консультацій.

Про це він сказав за підсумками переговорів зі словацьким колегою Юраєм Бланаром у Вінниці у п’ятницю, 5 червня, пише "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що під час зустрічі зі своїм словацьким колегою, вони детально обговорили реалізацію домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Робертом Фіцо.

"Активно працюємо над подальшими зустрічами та заходами", – зазначив він.

Окремо міністри приділили увагу розвитку двосторонніх механізмів взаємодії.

"Україна та Словаччина мають ефективний формат міжурядових консультацій, який дозволяє системно просувати спільні проєкти та координувати рішення. Працюємо над датою та місцем проведення наступного раунду таких консультацій", – підкреслив Сибіга.

За словами Сибіги, Бланар під час візиту підтвердив, що "Словаччина готова підтримати відкриття першого та інших кластерів переговорів".

У травні Зеленський повідомив, що у Єревані домовився з Фіцо про обмін візитами.

Також він заявляв, що міжурядові консультації України та Словаччини можуть відбутися до кінця червня в Києві чи Братиславі.