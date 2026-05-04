Фіцо очікує на міжурядові консультації України та Словаччини наступного місяця

Міжурядові консультації України та Словаччини можуть відбутися до кінця червня в Києві чи Братиславі.

Як пише "Європейська правда", про це заявив словацький прем’єр Робер Фіцо після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Єревані, передає TASR.

Прем’єр Словаччини заявив, що спільні переговори урядів двох країн є найкращим форматом для продовження співпраці. Фіцо також розповів про "гнучкість" українського президента щодо місця проведення консультацій.

"Мені здалося, що президент Зеленський був досить гнучким у цьому питанні, тож ми, мабуть, спробуємо організувати цю зустріч у Братиславі. Подивимося, якою буде реакція", – сказав він.

За словами Фіцо, на порядку денному міжурядових консультацій можуть бути питання дорожнього сполучення між країнами та розширення прикордонних переходів.

"Колись війна закінчиться, і Україна стане цікавим ринком, тобто будь-яке сполучення – залізничне, авіаційне, автомобільне – буде дуже корисним", – зауважив він.

Прем’єр Словаччини наголосив, що Братислава, як і раніше, не планує надавати Україні військову допомогу.

У понеділок президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Єревані домовився з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо про обмін візитами.

Днями Фіцо також заявив, що попри розбіжності у деяких питаннях він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.