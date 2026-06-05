Трамп заявляет, что Зеленский и Путин теперь должны "сами разбираться"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин теперь должны "сами разбираться" в вопросе российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу, 5 июня, как сообщает "Европейская правда".

У Трампа спросили, хочет ли он, после того как Зеленский предложил Путину личную встречу, чтобы сначала они провели беседу без участия США.

"Я не против. То есть пусть они сами разбираются. Это я привел их к этой ситуации, и я думаю, что все уладится", – ответил американский президент.

Он также выразил уверенность в том, что сейчас "приближается момент, когда вопрос между Россией и Украиной должен быть решен".

"Это война, которой никогда не должно было случиться. Она бы никогда не произошла, если бы я был президентом. Но я думаю, что все уладится", – добавил Трамп.

Накануне Зеленский написал письмо Путину, в котором заявил, что к переговорам между Украиной и Россией необходимо привлечь Европу и США, а также что США могут осуществлять мониторинг прекращения огня.

Трамп поддержал возможность проведения двусторонней встречи лидеров Украины и России.

А правитель Кремля сказал, что прочитал открытое письмо Зеленского и "не видит смысла в проведении встречи".