Президент Румынии созвал совещание в связи с инцидентом с морским дроном в Констанце

Президент Румынии Никушор Дан в субботу, 6 июня, созвал рабочее совещание для обсуждения инцидента со взрывом морских дронов в порту Констанца и у побережья Чёрного моря, а также мер по усилению безопасности на румынском побережье.

Об этом пишет digi24, передает "Европейская правда".

Как сообщила Администрация президента, заседание начнется в 12:00 в штабе 243-й радиоэлектронной и наблюдательной бригады "Калатис" в Констанце с участием представителей ведомств, ответственных за национальную безопасность и оборону.

Во время совещания участники проанализируют обстоятельства инцидента, его влияние на национальную и региональную безопасность, а также возможные меры по укреплению способностей наблюдения, предотвращения и реагирования в Черноморском регионе.

По завершении встречи глава государства должен провести пресс-конференцию.

Напомним, утром 5 июня людей из порта Констанцы в Румынии эвакуировали после взрыва там морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.

Военно-морские силы Украины позже сообщили, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских беспилотных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.