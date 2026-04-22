У Британії закликали готуватися до збільшення кібератак з боку ворожих країн

Британський Національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі Великої Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на заяву очільника центру Річарда Горна.

Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки заявив, що агентство в середньому розслідує близько чотирьох національно значущих кіберінцидентів на тиждень.

За словами Горна, найбільш впливові атаки все частіше пов'язані з урядами держав, а не лише зі злочинними угрупованнями. У цьому контексті він виділив кіберзагрози, що надходять з боку Китаю, Ірану та Росії. Він додав, що така діяльність спрямована проти Великої Британії та її європейських партнерів.

"Якби ми опинилися в ситуації конфлікту або поблизу неї, Велика Британія, ймовірно, зіткнулася б із масштабними атаками хактивістів", – попередив Горн, додавши, що такі кампанії можуть спричинити збитки, які можна порівняти з великими атаками програм-вимагачів, але без можливості відновити системи шляхом виплати викупу.

Минулого тижня повідомляли, що пов’язані з Росією хакери зламали електронну пошту посадовців і військових структур кількох країн НАТО, зокрема Румунії, а також України та Сербії.

В уряді Швеції 15 квітня заявили, що навесні 2025 року теплоелектростанція на заході країни зазнала атаки проросійської кібергрупи, яку вдалося відбити.

Як повідомляли, внутрішня команда з кібербезпеки Європейського Союзу заявила, що група кіберзлочинців під назвою ShinyHunters викрала особисті дані під час нещодавньої кібератаки на хмарну інфраструктуру Європейської комісії.