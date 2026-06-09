Трамп: блокада іранських портів наближає мирну угоду з Тегераном

Американський президент Дональд Трамп заявив, що блокада США іранських портів посилює тиск на Тегеран з метою укладення мирної угоди.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Трамп знову повторив, що США та Іран "дуже близькі до укладення дуже хорошої, міцної та вагомої угоди".

За його словами, потужним засобом для цього є блокада іранських портів.

"Блокада виявилася набагато сильнішою за бомбардування, і це було справді поєднання нашого початкового натиску, а потім блокади, але ви знаєте, що їхня економіка справді страждає, і вони укладуть угоду", – сказав американський президент.

Писали, що Трамп попередив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що в разі продовження ударів по Ірану, той може опинитися в ізоляції.

Перед цим у МЗС Ірану попередили, що останній обмін вогнем між Іраном та Ізраїлем лише погіршить "хаотичний дипломатичний процес" із США та ще більше посилить підозри Тегерана щодо Вашингтона. Речник іранського Міністерства закордонних справ також звинуватив в обстрілі Сполучені Штати.