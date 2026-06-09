Трамп: блокада иранских портов приближает мирное соглашение с Тегераном

Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада иранских портов со стороны США усиливает давление на Тегеран с целью заключения мирного соглашения.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Трамп вновь повторил, что США и Иран "очень близки к заключению очень хорошего, прочного и весомого соглашения".

По его словам, мощным средством для этого является блокада иранских портов.

"Блокада оказалась гораздо сильнее бомбардировок, и это было действительно сочетание нашего первоначального натиска, а затем блокады, но вы знаете, что их экономика действительно страдает, и они заключат соглашение", – сказал американский президент.

Писали, что Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что в случае продолжения ударов по Ирану тот может оказаться в изоляции.

Перед этим в МИД Ирана предупредили, что последний обмен огнем между Ираном и Израилем только ухудшит "хаотичный дипломатический процесс" с США и еще больше усилит подозрения Тегерана в отношении Вашингтона. Пресс-секретарь иранского Министерства иностранных дел также обвинил в обстреле Соединенные Штаты.