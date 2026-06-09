Туреччина та Канада починають попередні переговори щодо торгівлі

Міністри торгівлі Туреччини та Канади домовилися розпочати попередні переговори з метою укладення угоди про вільну торгівлю.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів, пише "Європейська правда".

Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат та міністр міжнародної торгівлі Канади Маніндер Сідху провели зустріч з метою розвитку міцного та зростаючого економічного партнерства між двома країнами.

"Вони домовилися розпочати попередні переговори щодо угоди про вільну торгівлю, що є кроком, який відображає прагнення обох країн повністю реалізувати потенціал торговельного партнерства", – йдеться у заяві.

Також зазначається, що міністри визначили енергетику як перспективну сферу для розширення співпраці та домовилися вивчити можливості у сфері відновлюваних джерел енергії, а також ядерної енергетики.

Наприкінці березня Сідху заявив, що сподівається укласти угоду про вільну торгівлю з південноамериканським блоком країн МЕРКОСУР до осені.

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