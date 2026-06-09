Турция и Канада начинают предварительные переговоры по вопросам торговли

Министры торговли Турции и Канады договорились начать предварительные переговоры с целью заключения соглашения о свободной торговле.

Об этом говорится в совместном заявлении министров, пишет "Европейская правда".

Министр торговли Турции Омер Болат и министр международной торговли Канады Маниндер Сидху провели встречу с целью развития прочного и растущего экономического партнерства между двумя странами.

"Они договорились начать предварительные переговоры по соглашению о свободной торговле, что является шагом, отражающим стремление обеих стран полностью реализовать потенциал торгового партнерства", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что министры определили энергетику как перспективную сферу для расширения сотрудничества и договорились изучить возможности в сфере возобновляемых источников энергии, а также ядерной энергетики.

В конце марта Сидху заявил, что надеется заключить соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком стран МЕРКОСУР до осени.

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