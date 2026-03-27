Канада хоче укласти угоду з групою країн Південної Америки до осені

Міністр міжнародної торгівлі Канади Маніндер Сідху заявив у п’ятницю, 27 березня, що сподівається укласти угоду про вільну торгівлю з південноамериканським блоком країн МЕРКОСУР до осені.

Про це він сказав у коментарі агентству Reuters на полях міністерської конференції Світової організації торгівлі в Камеруні, пише "Європейська правда".

Сідху заявив, що Канада та її партери поставили собі за мету украсти торговельну угоду із МЕРКОСУР до осені.

"Ми трохи прискорюємо графік переговорів. Сподіваємося, що зможемо проводити переговори приблизно кожні шість тижнів і, сподіваємося, завершимо їх до осені", – наголосив канадський міністр.

Нагадаємо, 17 січня ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР після 25 років переговорів підписали історичну угоду про вільну торгівлю.

Угода з МЕРКОСУР спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

Через підписання цієї угоди ультраправі в Європарламенті винесли на голосування вотум недовіри Єврокомісії, однак його було відхилено.

Нещодавно стало відомо, що у Європейському Союзі завершили процедури щодо тимчасового застосування торговельної угоди з групою південноамериканських країн МЕРКОСУР.

