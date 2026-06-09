Зеленський: очікуємо сильні політичні рішення ЄС цього літа

Президент Володимир Зеленський анонсував важливі політичні рішення Європейського Союзу щодо майбутнього членства України.

Про це він заявив на пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Україна зробила все необхідне для того, щоб відкрити всі шість кластерів у перемовинах щодо вступу в ЄС, та анонсував прогрес у цьому питанні на найближчих зустрічах лідерів Євросоюзу.

"Жодних перепон немає, і важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті і щоб росіяни теж бачили. Бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів", – наголосив український президент.

Він також закликав ЄС продовжувати санкційний тиск на Росію, насамперед затвердивши 21-й пакет санкцій. За словами президента, нові обмеження мають бути націлені на російський "тіньовий флот".

За даними "Європейської правди", відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у Києві запевнила, що Україна має інтегруватися до ЄС ще до членства.

Як відомо, Угорщина тривалий час блокувала просування України до ЄС і подолати це вето вдалося тільки після зміни прем’єра країни.

"Європейська правда" повідомляла, що Угорщина зняла вето з відкриття кластерів у переговорах з Україною. Читайте також Деталі "угоди" з Угорщиною з цього приводу.