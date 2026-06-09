Зеленский: ожидаем важных политических решений ЕС этим летом

Президент Владимир Зеленский анонсировал важные политические решения Европейского Союза относительно будущего членства Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом, сообщает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Украина сделала все необходимое для того, чтобы открыть все шесть кластеров в переговорах о вступлении в ЕС, и анонсировал прогресс в этом вопросе на ближайших встречах лидеров Евросоюза.

"Никаких препятствий нет, и важно, чтобы этот прогресс был, чтобы кластеры были открыты и чтобы россияне тоже видели. Видели, что Европа выполняет обещания и не сдает своих европейских интересов", – подчеркнул украинский президент.

Он также призвал ЕС продолжать санкционное давление на Россию, прежде всего утвердив 21-й пакет санкций. По словам президента, новые ограничения должны быть нацелены на российский "теневой флот".

По данным "Европейской правды", открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в Киеве заверила, что Украина должна интегрироваться в ЕС еще до членства.

Как известно, Венгрия долгое время блокировала продвижение Украины в ЕС, и преодолеть это вето удалось только после смены премьера страны.

"Европейская правда" сообщала, что Венгрия сняла вето с открытия кластеров в переговорах с Украиной. Читайте также Детали "соглашения" с Венгрией по этому поводу.