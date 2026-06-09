Президент Естонії: членство України в ЄС не може просто залишатися на папері

Президент Естонії Алар Каріс виступив за якнайшвидше відкриття усіх кластерів на переговорах про вступ України до ЄС.

Про це він сказав у Таллінні на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

Каріс підкреслив, що місце України – у ЄС та НАТО, і обіцянка Україні європейського членства "не може просто залишатися на папері".

"Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України та ЄС про вступ. Це має статися цього літа, зараз, у червні, тому що для цього зараз немає жодних перепон", – заявив естонський лідер.

Для народу України членство у ЄС і НАТО, наголосив Каріс, це не якась дальня надія, а справедливе очікування.

"Для Європи та євроатлантичного простору вступ України – це можливість стати сильнішими", – переконаний Каріс.

Зеленський заявив, що Україна зробила все необхідне для того, щоб відкрити всі шість кластерів у перемовинах щодо вступу в ЄС, та анонсував прогрес у цьому питанні на найближчих зустрічах лідерів Євросоюзу.

За даними "Європейської правди", відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у Києві запевнила, що Україна має інтегруватися до ЄС ще до членства.