Зеленский подписал в Таллинне соглашение о дронах с новым премьер-министром Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Эстонию на саммит Северно-Балтийской восьмерки провел первую встречу с новым премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом, в ходе которой было подписано соглашение о беспилотниках, так называемое Drone Deal.

Об этом он рассказал в своем X, пишет "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что на встрече с Кулбергсом Украина и Латвия подписали соглашение о беспилотниках.

"Это конкретные шаги для усиления совместной защиты, совместного производства. И важно, что это также экспертиза и опыт Украины для укрепления наших партнеров. Именно такое системное сотрудничество мы выстраиваем с теми, кто последовательно поддерживал нас на протяжении всех лет российской войны", – отметил президент Украины.

"Это соглашение дает нам возможности для получения технологий, навыков, для совместного производства... Мы должны защитить наше небо, и никто лучше Украины не знает, как это сделать", – отметил Кулбергс на совместном брифинге лидеров.

Зеленский добавил, что также на встрече говорил о потребностях Украины в сфере ПВО. Также обсуждали санкционное давление на Россию, в частности, ужесточение санкций против "теневого флота" РФ.

"Благодарны Латвии за всю помощь, оказанную Украине во время этой войны", – отметил он.

Перед этим Зеленский встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом.

На брифинге во время визита Зеленский сказал, что Украина может отправлять экспертов в страны Балтии, чтобы помочь им наладить защиту от "заблудившихся" украинских беспилотников.

Карис со своей стороны выступил за максимально быстрое открытие всех кластеров на переговорах о вступлении Украины в ЕС.