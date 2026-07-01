Facebook-сторінка уряду Угорщини "розбанить" 10 000 користувачів, заблокованих за Орбана

В уряді Угорщини обіцяють "розбанити" на урядовій сторінці у Facebook тисячі користувачів, яким заблокували можливість коментувати там за часів прем'єрства Віктора Орбана.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на сторінці уряду Угорщини заявили її нові адміністратори.

1 липня на сторінці угорського уряду у Facebook з’явився допис з обіцянкою "розбанити" тисячі користувачів, яким обмежили можливість взаємодії з дописами за часів Орбана, та показали велетенський список заблокованих. Як стверджують адміністратори, там майже 10 тисяч акаунтів.

"13 хвилин – стільки часу займає пролистування переліку користувачів, яких попередній уряд заблокував на урядовій сторінці у Facebook", – зазначають у ньому.

"Співробітники комунікаційного відділу уряду знімуть ці заборони у наступні тижні. Ми будуємо країну, де усі можуть вільно висловлювати свою думку – доки вона не ображає інших", – додають у дописі.

Раніше глава МЗС Угорщини анонсувала відкликання 37 послів – у тому числі через завершення термінів повноважень.

Також новий уряд Угорщини планує розсекретити архіви спецслужб часів комуністичного режиму.