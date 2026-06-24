Угорщина планує розсекретити архіви спецслужб часів комунізму в рамках ініціативи новообраного прем’єр-міністра Петера Мадяра, спрямованої на те, щоб країна примирилася зі своїм минулим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Ця пропозиція, яку уряд подав у середу, з’явилася через 37 років після падіння комунізму у Східній Європі.

На відміну від інших країн колишнього радянського блоку, Угорщина ніколи не оприлюднювала досьє на інформаторів після переходу до демократії.

"Ми погашаємо борг, який накопичувався десятиліттями", – зазначив Мадяр, коментуючи пропозицію.

Планується зробити документи доступними до 23 жовтня – 70-ї річниці невдалого угорського повстання 1956 року проти Радянського Союзу.

Хоча багатьох з тих, хто фігурує у цих справах, можливо, вже немає в живих, а також існують побоювання, що деякі документи могли бути вилучені з архівів, ця ініціатива є символічним кроком, покликаним пролити світло на розгалужену мережу інформаторів та тих, хто нею керував. Деякі з них після демократичного переходу стали частиною закоренілої еліти.

Нездатність оприлюднити досьє інформаторів одразу після демократичного переходу широко вважається "первородним гріхом" у посткомуністичній історії Угорщини, який дозволив колишнім елітам зайняти ключові посади в уряді та економіці після падіння "залізної завіси".

Правління Віктора Орбана, під час якого колишній антикомуністичний студентський лідер перетворився на найвідданішого союзника Москви до свого усунення у квітні, не було винятком. Кожний уряд призначав колишніх високопосадовців комуністичної епохи на впливові посади.

Хоча акредитовані історики вже давно мали доступ до деяких матеріалів, а угорці могли перевірити, чи шпигував за ними хтось за часів комунізму, ця інформація не була широко доступною. Уряди всіх політичних напрямків висували ідею відкриття архівів, перш ніж ця спроба зазнала краху.

Запропонований законопроєкт передбачатиме створення незалежної комісії у складі чинних співробітників розвідки та незалежних істориків і архівістів, які визначатимуть, які документи мають залишатися засекреченими.

Важливо, що критерії збереження секретності документів будуть звужені. Якщо досі могли залишатися засекреченими документи, які могли зашкодити зовнішнім відносинам Угорщини, то в майбутньому секретними зможуть залишатися лише ті, що загрожують відносинам з країнами ЄС, Європейського економічного простору або НАТО – це цілеспрямована зміна, яка виключає Росію як підставу для збереження секретності.

Нагадаємо, у грудні польський Конституційний трибунал (суд) своїм рішенням заборонив діяльність Комуністичної партії Польщі.

Також у Чехії набули чинності поправки до Кримінального кодексу, які прирівнюють пропаганду комуністичної ідеології до нацистської пропаганди.