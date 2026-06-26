Глава МЗС Угорщини анонсувала відкликання 37 послів

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан оголосила про рішення відкликати 37 очільників угорських дипломатичних місій в рамках ширшого процесу оновлення дипломатичного корпусу.

Про це вона повідомила у своєму відеозверненні в Facebook, пише "Європейська правда".

Угорська міністерка пояснила, що рішення про відкликання послів частково пов’язане із завершенням термінів повноважень деяких дипломатів. В інших випадках зміни пов’язані із прагненням забезпечити, "щоб інтереси Угорщини представляли такі посли, які, керуючись новими пріоритетами зовнішньої політики, зможуть авторитетно й ефективно представляти та служити нашій країні", повідомила Орбан.

"Кадрові зміни є частиною ширшого процесу професійного оновлення…Потрібні посли та дипломати, які активно сприятимуть реалізації цілей зовнішньої політики Угорщини, а також посиленню здатності держави ефективно відстоювати власні інтереси на міжнародній арені", – заявила глава МЗС.

За її словами, для забезпечення цієї мети у МЗС розпочав роботу Державний секретаріат з питань кадрової стратегії та професійної підготовки.

Угорська міністерка не розкрила, яких саме країн торкнеться анонсоване відкликання послів. За даними Telex, йдеться про послів в США, Британії, Італії, Іраку, Колумбії, Алжирі, ПАР та Новій Зеландії. Примітно, що дипмісію Угорщини в Колумбії очолює Жофія Вітезі – двоюрідна сестра експрем’єра Віктора Орбана.

Попри анонсоване міністеркою рішення відкликати поспів залишається невідомим, як вона планує втілювати його на практиці, оскільки відкликання дипломатів є прерогативою угорського президента.

Варто зазначити, що чинний глава держави Тамаш Шуйок має конфлікт з новим урядом Петера Мадяра. Прем’єр-міністр неодноразово закликав його добровільно піти у відставку, а цього тижня оголосив, що ініціює внесення поправок до конституції, що зупинять повноваження президента.

31 травня Шуйок остаточно відмовився йти з посади після того, як минув кінцевий термін, встановлений новим урядом щодо його добровільної відставки.