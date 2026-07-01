Член ПАРЄ Гончаренко про цінність недемократичного Азербайджану для України

29 червня "Європейська правда" опублікувала статтю "На захисті диктатури. Як Гончаренко здивував ПАРЄ у ролі головного адвоката Азербайджану". Її автором є Ганімат Захід, голова Координаційного центру азербайджанських політичних емігрантів.

У публікації йдеться про те, як народний депутат України, член Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Олексій Гончаренко став єдиним депутатом Асамблеї, хто публічно захищав режим Ільхама Алієва і переконував депутатів утриматися від критичної резолюції щодо Азербайджану, закликаючи керуватися геополітичними міркуваннями. Ганімат Захід детально аналізує та спростовує аргументи депутата. "Те, що Гончаренко називає "прагматизмом", щодня падає на голови азербайджанського народу дедалі важчими ударами", – один із висновків статті.

Відповідь Олексія Гончаренка на цю публікацію – в матеріалі Чому треба прощати Азербайджану руйнування демократії: пояснення Гончаренка. Далі – стислий її виклад.

Нардеп зазначає, що на останній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбулися дебати з приводу резолюції під назвою "Заглушення критичних голосів в Азербайджані", з якою він не погодився.

"Але реакція деяких колег, а пізніше і журналістів, виявилась несподівано гострою. Якщо відкинути гру з натяками, мене звинуватили в тому, що моя позиція на захист Азербайджану проплачена", – звертає увагу Олексій Гончаренко.

Він не вважає за необхідне виправдовуватись, але хоче ще раз окремо зафіксувати свою позицію з цього питання.

На думку народного депутата, Азербайджан – єдиний союзник у важливому для України регіоні.

"Азербайджан діє з власних інтересів і саме тому з ним можна домовлятися. У реальній політиці ваш союзник, скоріше за все, не буде святішим за Папу Римського – але його інтереси перетинаються з вашими. Одне для нас безсумнівне: ми маємо двох екзистенційних ворогів – Росію та Іран", – наголошує автор колонки.

За його словами, Азербайджан, затиснутий між двома хижаками, об’єктивно опиняється на правильному боці: "Не тому, що ідеальний, а тому, що здатен утримати власний курс".

Гончаренко вважає, що Азербайджан не є безнадійною диктатурою, як намагаються нас переконати.

"З ним можна і потрібно розмовляти, а найголовніше – тримати в європейському просторі. В іншому разі ми не захищаємо цінності, а звільняємо місце. І воно не залишиться порожнім. Виходить парадокс: ті, хто найгучніше вимагає ізолювати Баку, фактично працюють на Тегеран і Москву. Просто вони цього не усвідомлюють", – впевнений народний депутат.

На думку автора колонки, сильний Азербайджан, який тримається осторонь Росії й Ірану – це елемент нашої безпеки.

"Якщо захист Азербайджану – це захист інтересів України, то так, я його захищатиму. Я не готовий приносити інтереси України в жертву красивим резолюціям", – резюмує політик.

Більше пояснень – в колонці Олексія Гончаренка "Чому не треба карати Азербайджан зараз".