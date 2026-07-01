Член ПАСЕ Гончаренко о ценности недемократического Азербайджана для Украины

29 июня "Европейская правда" опубликовала статью "На защите диктатуры. Как Гончаренко удивил ПАСЕ в роли главного адвоката Азербайджана". Ее автором является Ганимат Захид, председатель Координационного центра азербайджанских политических эмигрантов.

В публикации речь идет о том, как народный депутат Украины, член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко стал единственным депутатом Ассамблеи, кто публично защищал режим Ильхама Алиева и убеждал депутатов воздержаться от принятия критической резолюции в отношении Азербайджана, призывая руководствоваться геополитическими соображениями. "Ганимат Запад" подробно анализирует и опровергает аргументы депутата. "То, что Гончаренко называет "прагматизмом", ежедневно обрушивается на головы азербайджанского народа всё более тяжёлыми ударами", – один из выводов статьи.

Ответ Алексея Гончаренко на эту публикацию – в материале Почему нужно не наказывать Азербайджан сейчас за разрушение демократии: ответ Гончаренко. Далее – краткое изложение статьи.

Нардеп отмечает, что на последней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоялись дебаты по поводу резолюции под названием "Подавление критических голосов в Азербайджане", с которой он не согласился.

"Но реакция некоторых коллег, а позже и журналистов, оказалась неожиданно резкой. Если отбросить игру с намеками, меня обвинили в том, что моя позиция в защиту Азербайджана проплачена", – обращает внимание Алексей Гончаренко.

Он не считает необходимым оправдываться, но хочет еще раз отдельно зафиксировать свою позицию по этому вопросу.

По мнению народного депутата, Азербайджан – единственный союзник в важном для Украины регионе.

"Азербайджан действует исходя из собственных интересов, и именно поэтому с ним можно договариваться. В реальной политике ваш союзник, скорее всего, не будет святее Папы Римского – но его интересы пересекаются с вашими. Одно для нас несомненно: у нас есть два экзистенциальных врага – Россия и Иран", – подчеркивает автор колонки.

По его словам, Азербайджан, зажатый между двумя хищниками, объективно оказывается на правильной стороне: "Не потому, что идеален, а потому, что способен удержать собственный курс".

Гончаренко считает, что Азербайджан не является безнадёжной диктатурой, как пытаются нас убедить.

"С ним можно и нужно разговаривать, а главное – удерживать его в европейском пространстве. В противном случае мы не защищаем ценности, а освобождаем место. И оно не останется пустым. Получается парадокс: те, кто громче всех требует изолировать Баку, фактически работают на Тегеран и Москву. Просто они этого не осознают", – уверен народный депутат.

По мнению автора колонки, сильный Азербайджан, который держится в стороне от России и Ирана, – это элемент нашей безопасности.

"Если защита Азербайджана – это защита интересов Украины, то да, я буду его защищать. Я не готов приносить интересы Украины в жертву красивым резолюциям", – резюмирует политик.

Более подробные разъяснения – в колонке Алексея Гончаренко "Почему не следует наказывать Азербайджан сейчас".