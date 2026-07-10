В Іспанії пояснили, чому Трамп пом’якшив риторику щодо них

В іспанському уряді заявили, що президент США Дональд Трамп пом’якшив свою риторику щодо Іспанії, оскільки йому стало відомо про різке збільшення внеску Мадрида в діяльність альянсу в останні роки.

Про це заявив речник іспанського прем’єра Педро Санчеса, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У середу на саміті НАТО в Анкарі Трамп назвав Іспанію "жахливим партнером" і наказав негайно припинити всю торгівлю з цією країною на тлі суперечок щодо витрат на оборону та війни з Іраном.

По дорозі назад до США після саміту він заявив журналістам на борту Air Force One: "У мене дійсно були проблеми, і вони залишаються. Але Іспанія сьогодні повністю змінила свою позицію. Сьогодні Іспанія проявила велику щедрість".

На запитання про те, що саме зробила Іспанія, він відповів: "Вони виконали прохання про виплату значних сум, і якби вони цього не зробили, ми б з ними навіть не розмовляли".

Речник Санчеса пояснив, що, судячи з усього, йшлося про те, що Мадрид виконав колишній цільовий показник НАТО щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП.

Згідно з порядком денним іспанського уряду, міністерка оборони Маргарита Роблес у четвер мала зустрітися з послом США Бенджаміном Леоном для проведення "робочої зустрічі", без зазначення додаткових подробиць.

Джерела в іспанській делегації в Анкарі, на які посилається газета El Mundo повідомили, що Мадрид порівняв цю суперечку з інсценованою сваркою, позбавленою реального конфлікту, і що іспанські посадовці не зафіксували жодних економічних наслідків чи скорочення інвестицій в Іспанію в останні роки, незважаючи на критику з боку Трампа.

Відносини між Вашингтоном та Мадридом загострилися після початку війни США проти Ірану. Як відомо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану.

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