Комиссар Совета Европы по правам человека призвал Анкару к справедливости в деле мэра Стамбула

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти выразил обеспокоенность ходом уголовного разбирательства в отношении мэра Стамбула, главного политического оппонента турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Экрема Имамоглу и должностных лиц Стамбульской мэрии.

Об этом говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении "Европейской правды".

Комиссар указал на серьезные нарушения в деле Имамоглу, которому грозит тюремное заключение сроком до 2352 лет.

Как отмечается в заявлении, доступ к ключевым документам и доказательствам, включая материалы расследования, был ограничен, что мешало стороне защиты эффективно обжаловать досудебное содержание под стражей и готовить свою линию защиты. Подсудимым и наблюдателям порой не разрешали находиться в зале суда, а некоторые показания свидетелей были отозваны после того, как их якобы получили под давлением.

О'Флаэрти обращает внимание на то, что против мэра Стамбула были возбуждены отдельные расследования в связи с высказываниями, сделанными им в суде, в которых его обвиняют в оскорблении и угрозах в адрес государственных служащих.

По словам комиссара, 6 июля одновременно состоялись слушания по трем отдельным делам против Имамоглу (дело о муниципалитете Стамбула, дело о политическом шпионаже и уголовное дело о дипломе), что вынудило обвиняемого и сторону защиты одновременно участвовать в заседаниях. На слушаниях Имамоглу не позволили выступить в свою защиту, а также несколько раз запрещали находиться в зале суда.

О’Флаэрти выразил обеспокоенность в связи с обвинениями в жестоком обращении во время содержания под стражей. Он призвал турецкие власти оперативно, эффективно, независимо и беспристрастно расследовать эту ситуацию в соответствии с обязательствами по статье 3 Европейской конвенции по правам человека.

Турецкие власти должны обеспечить, чтобы все судебные процессы против мэра Стамбула и других подсудимых полностью соответствовали статьям 3, 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека, которые гарантируют защиту от жестокого обращения, обеспечивают применение предварительного заключения лишь в качестве исключительной меры и соблюдают право на справедливое судебное разбирательство, добавил комиссар.

Напомним, Экрем Имамоглу считается главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, правящего страной уже более 20 лет. С марта 2025 года мэр Стамбула находится в тюрьме, по предъявленным обвинениям ему грозит тюремное заключение сроком до 2352 лет. Имамоглу обвиняют в коррупции и шпионаже.

В июле 2025 года его отдельно приговорили к почти двум годам тюремного заключения после того, как суд признал его виновным в "угрозах" главному прокурору Стамбула.

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