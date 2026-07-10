Спецслужби Молдови: РФ вже готується втручатись у наступні вибори

Директор Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Александр Мустяце заявив, що Росія вже готується втрутитися у наступні вибори в країні, зокрема вже посилила кампанії з дезінформації, а також спроби вплинути на громадську думку.

Заяву глави молдовської спецслужби наводить Deschide, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, на сьогодні Молдова краще підготовлена до протидії спробам зовнішнього втручання, ніж у попередні роки, проте загрози продовжують еволюціонувати.

"Ми набагато краще підготовлені до наступних спроб втручання з боку Російської Федерації. Водночас ми не повинні розслаблятися, бо вони не розслабляються. У них є дуже великі команди фахівців, яким платять дуже добре, і які щодня націлені на нас", – сказав Мустяце.

Глава СІБ додав, що цього року відомство спостерігає значне зростання дезінформаційних та пропагандистських заходів, що здійснюються за допомогою методів, відмінних від тих, що використовувалися раніше.

Якщо раніше платформа Telegram була основним каналом поширення пропаганди, то зараз TikTok став головним інструментом розповсюдження дезінформації.

Водночас було відзначено повернення маніпуляційних кампаній у Facebook, а також появу тимчасово створених вебсайтів для поширення неправдивої інформації.

За словами Мустяце, метою цих кампаній є підривання довіри до демократичних інститутів.

"Це кампанії, спрямовані на підрив довіри до збройних сил, сектору безпеки, сектору громадського порядку та сектору правосуддя. Мета полягає в тому, щоб підірвати довіру, щоб під час наступного виборчого циклу громадяни замислилися над тим, чи ефективно працюють ці інституції", – пояснив директор СІБ.

Посадовець також говорив про явище онлайн– та телефонних шахрайств, які, на його думку, є частиною ширшої стратегії підриву довіри громадян до держави. За його словами, російські служби збирають особисті дані громадян, щоб згодом використовувати їх у вербувальних акціях або шахрайських схемах.

Він також заявив, що Російська Федерація намагається зміцнити свій вплив у Республіці Молдова, зокрема шляхом проникнення в політичне середовище.

"У наборі інструментів, якими володіє Російська Федерація, є контроль над політичними елітами", – розповів Мустяце, пояснивши, що це може здійснюватися як шляхом вербування та просування певних політичних діячів, так і шляхом незаконного фінансування осіб, які діють в інтересах Москви.

Восени президентка Молдови Мая Санду попередила, що Росія шукатиме нові методи впливу на країну з метою дестабілізації ситуації.

Повідомляли також, що Молдова пропонує європейським країнам, які очікують виборів, допомогу в протидії кампаніям Росії з дезінформації та дестабілізації.