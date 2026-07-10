Прем'єр Естонії залишив в Туреччині подарований Ердоганом револьвер

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал був змушений залишити подарований президентом Реджепом Таїпом Ердоганом револьвер у Туреччині, оскільки естонські закони не дозволяють йому просто так ввезти його до країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це виданню Postimees розповіли у канцелярії естонського прем'єра.

В канцелярії зазначили, що Міхал не забрав додому подарований турецьким президентом револьвер 357 Magnum.

Якби у Міхала був дозвіл на зброю, він міг би зареєструвати її в Естонії, оскільки Ердоган додав до подарунка необхідні документи та сертифікат.

Старший комісар Департаменту поліції та прикордонної охорони Мартен Інгель у відповідь на запит Postimees зазначив, що вогнепальну зброю не можна ввезти до Естонії лише на тій підставі, що це подарунок. Для ввезення зброї до країни має бути законна підстава, а також мають бути виконані вимоги, що випливають із Закону про зброю.

Також писали, що Ердоган подарував вогнепальну зброю високопосадовцям ЄС, які відвідали саміт НАТО, – главі Євроради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Водночас британський прем'єр-міністр Кір Стармер залишив подарований револьвер в Туреччині, оскільки ввезення бойової вогнепальної зброї до Великої Британії заборонено законом.

А прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер лише після повернення додому з саміту НАТО дізнався, що привіз із собою револьвер.