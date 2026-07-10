Українські вояки візьмуть участь у параді в Парижі 14 липня, запрошений Зеленський

Українські військові візьмуть участь у параді на честь національного свята Франції – Дня взяття Бастилії – у Парижі 14 липня разом з військовими держав-членів "коаліції рішучих", створеної за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона, у присутності лідерів держав-членів коаліції, включаючи президента України Володимира Зеленського.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець з Єлисейського палацу на умовах анонімності.

Зеленський та інші лідери держав-членів "коаліції рішучих" запрошені на військовий парад 14 липня у Парижі на честь Дня взяття Бастилії.

Як повідомляла "Європейська правда", 13 липня в Парижі відбудеться засідання "коаліції рішучих", на якому понад 30 держав-учасниць повернуться до питання гарантій безпеки Україні та встановлення миру.

"Присутність наших українських партнерів показує, що ми солідарні з ними, що ми сповнені рішучості підтримувати їх у їхній обороні, в обороні їхнього суверенітету, їхньої території та свободи", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він розповів, що піший парад у центрі Парижа 14 липня відкриють близько 500 військовослужбовців, які представляють держави "коаліції рішучих".

На переконання Єлисейського палацу, цей факт робить парад історичною подією, бо він "стане справді сильним символом Європи, яка пробуджується, усвідомлює небезпеку світу та усвідомлює, що необхідно взяти у свої руки власну долю – до чого, зрештою, деякі з наших партнерів по той бік Атлантики нас підштовхують".

Загалом кількість військових, які візьмуть участь у параді, буде найбільшою в історії Франції.

Планується, що, окрім пішого параду, відбудеться парад військової техніки та проліт військової авіації.

Зокрема, запланований прохід танків, над якими летітимуть гелікоптери – "щоб відтворити атмосферу на полі бою".

Французькі винищувачі Mirage пролетять над Парижем, пілотовані спільними командами французьких та українських пілотів.

Також у параді візьмуть участь німецькі, британські, хорватські, польські, данські, грецькі, шведські, норвезькі, іспанські, італійські повітряні судна.

"Цей парад слід сприймати також як стратегічний сигнал, тобто послання, яке надсилає Франція: послання потужних армій, здатних першими вступати у конфлікт, вести бій", – підсумував співрозмовник "ЄП".

Як повідомляла "Європейська правда", Франція скликає чергове засідання "коаліції рішучих" у Парижі 13-14 липня.

Цьогорічний військовий парад на День взяття Бастилії стане останнім для президента Макрона перед тим, як він залишить посаду, і надасть йому можливість підкреслити політичну підтримку України.

Нагадаємо, понад 30 країн-учасниць "коаліції рішучих" після засідання 24 лютого підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.

Як повідомлялося, 6 січня прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.