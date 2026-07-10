США продовжують технічні переговори з Іраном попри дводенний обмін ударами

Сполучені Штати та Іран продовжуватимуть проводити технічні переговори для досягнення остаточної мирної угоди, попри те, що цього тижня сторони обмінялися масштабними ударами.

Про це повідомив неназваний посадовець адміністрації США у коментарі ABC News, пише "Європейська правда".

Угода про припинення вогню між США та Іраном, підписана минулого місяця, останніми днями опинилася під серйозним тиском через те, що цього тижня американські та іранські війська обмінялися ударами.

Американський посадовець запевнив, що сторони продовжують вести технічні переговори з ядерних питань.

"Сполучені Штати, як і раніше, прагнуть знайти рішення, і технічні переговори тривають. Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю", – заявив він.

60-денне припинення вогню та меморандум про взаєморозуміння, додав посадовець, "ґрунтуються на виконанні", а дії Ірану "являють собою невиконання зобов’язань на неприйнятному рівні".

"Напади Ірану на ці невинні судна є актами тероризму", – додав він, маючи на увазі іранські атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці.

Ці заяви прозвучали після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій, підписана минулого місяця, фактично втратила чинність.

Як відомо, Сполучені Штати у вівторок та у середу завдали ударів по десятках цілей в Ірані у відповідь на серію іранських нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.

Також у вівторок Міністерство фінансів США відкликало свою ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати нафту по всьому світу в рамках меморандуму про взаєморозуміння.