Зеленський після атаки РФ на Київ нагадав партнерам про обіцянки, дані на саміті НАТО

Президент Володимир Зеленський після чергової російської атаки на Київ нагадав країнам-партнерам про обіцяну підтримку, про яку вони оголошували на саміті НАТО в Анкарі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

Зеленський поінформував, що внаслідок російського удару 11 осіб у Києві були поранені, серед них – дитина.

За його словами, Росія застосувала протягом цієї ночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина – балістичні. Більшість цілей вдалося збити, але не балістику.

"Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Треба рухатися максимально швидко по домовленостях щодо ліцензій на "петріоти" та спільного європейського проєкту антибалістики. Зараз завдання номер один для всіх наших інституцій – забезпечити це", – наголосив президент.

Нагадаємо, у Києві вночі пролунала серія потужних вибухів ще до того, як було оголошено повітряну тривогу.

У ніч на 11 липня російські війська атакували 6 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 та 121 БпЛА, повідомили Повітряні сили.