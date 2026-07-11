У Румунії кажуть, що знищили п’ять морських дронів у Чорному морі

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце повідомив, що в акваторії Чорного моря було виявлено та знешкоджено п’ять морських дронів.

Заяву очільника румунського оборонного відомства наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

За словами румунського міністра, деякі з виявлених дронів містили вибухівку, а деякі – ні.

"У морі було виявлено уламки дронів, які було знищено; у деяких із них була вибухова речовина, в інших – ні", – розповів він.

За його словами, чотири з цих випадків сталися до вибуху дрона в порту Констанци, а один – пізніше.

Відповідаючи на запитання про вибух дрона в порту Констанца та про те, чому румунська армія не оприлюднила звіт про інцидент, незалежний від інформації, наданої українською стороною, Міруце наголосив, що відповідальність за безпеку порту в мирний час не лежить на армії.

"Румунська армія не забезпечує охорону порту Констанца в мирний час. Румунська армія є одним із державних органів Румунії, який у мирний час, у таких ситуаціях, коли до неї звертаються за підтримкою, втручається. Існують структури румунської держави, які, згідно із законом, несуть відповідальність за це в мирний час", – сказав він.

Нагадаємо, 5 червня український морський дрон, що збився з курсу під впливом російських засобів РЕБ, вибухнув у румунському порту Констанца.

Згодом міністри закордонних справ України та Румунії провели телефонну розмову, однією з тем якої було запобігання новим інцидентам з безпілотниками.