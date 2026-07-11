Глава МЗС Туреччини назвав досягнутий на саміті НАТО консенсус "історичним успіхом"

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан охарактеризував саміт НАТО в Анкарі як "історичну" зустріч, зазначивши, що Альянс досяг консенсусу в період глобальної невизначеності та стратегічних розбіжностей.

Заяву очільника турецького зовнішньополітичного відомства наводить Hürriyet Daily News, повідомляє "Європейська правда".

Фідан заявив, що ця зустріч стала історичною як за формою проведення, так і за своїми результатами.

"Цей саміт був воістину історичним як з точки зору його організації, так і з точки зору його підсумків", – сказав Фідан, додавши, що він також став "надзвичайним успіхом" для зовнішньої політики Туреччини за президентства Реджепа Тайїпа Ердогана.

Фідан зазначив, що саміт відбувся в період, коли дискусії про майбутнє НАТО, стримування та трансатлантичні відносини породили невизначеність щодо напрямку розвитку альянсу.

За його словами, саміт в Анкарі продемонстрував, що НАТО, як і раніше, зберігає свою актуальність і що розбіжності між учасниками по обидва боки Атлантики можна врегулювати.

"Фактично це стало поверненням до первісної ролі НАТО, яка полягала не в наступальних діях, а більшою мірою в обороні, збереженні миру та зміцненні процвітання й стабільності", – зазначив він.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також раніше заявив, що саміт НАТО в Анкарі завершився успішно, а також назвав цей захід історичною зустріччю, яка допоможе визначити майбутнє Альянсу в умовах викликів для євроатлантичної безпеки.

Повідомляли також, що Ердоган виступив за те, щоб між союзниками по НАТО не існувало обмежень щодо співпраці оборонних індустрій, наполягаючи на участі Анкари в деяких ініціативах, які стосуються лише Європи.

Він також закликав включити Туреччину до європейських ініціатив у сфері оборони та безпеки.