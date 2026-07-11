Зеленский после атаки РФ на Киев напомнил партнерам об обещаниях, данных на саммите НАТО

Президент Владимир Зеленский после очередной российской атаки на Киев напомнил странам-партнерам об обещанной поддержке, о которой они заявляли на саммите НАТО в Анкаре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем аккаунте в Х.

Зеленский сообщил, что в результате российского удара в Киеве были ранены 11 человек, среди них – ребенок.

По его словам, Россия применила в течение этой ночи более 120 дронов и 12 ракет, половина из которых – баллистические. Большинство целей удалось сбить, но не баллистические ракеты.

"Ожидаем от партнеров выполнения обещаний относительно пакетов поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО. Нужно двигаться максимально быстро по договоренностям о лицензиях на "Петриот" и совместном европейском проекте по противоракетной обороне. Сейчас задача номер один для всех наших институтов – обеспечить это", – подчеркнул президент.

Напомним, в Киеве ночью раздалась серия мощных взрывов ещё до того, как была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 11 июля российские войска нанесли удар 6 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, 2 противорадиолокационными ракетами Х-31 и 121 БПЛА, сообщили Воздушные силы.