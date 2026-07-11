В Іспанії знесуть пам’ятник румунським легіонерам епохи Франко

В Іспанії вирішили демонтувати один з пам’ятників румунським легіонерам як такий, що суперечить демократичній пам’яті.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Цього тижня в уряді оголосили, що монумент у пам’ять про румунів, які загинули у передмісті Мадрида Махадаонда, внесений до переліку тих, що суперечать демократичній пам’яті про минуле і мають бути прибрані з публічного простору.

До переліку потрапили також три інших подібних пам’ятники епохи Франко – на Тенерифе, у Мурсії таАльмерії.

"Демонтаж цих пам’яток буде актом демократичної гідності та гарантією, що нові покоління не успадкують громадський простір, насичений уславленням ненависті диктатури", – заявив міністр у справах територіальної політики й демократичної пам’яті Ангел Віктор Торрес.

Пам’ятник у Махадаонді відкрили у 1970 році на честь лідерів румунської Залізної гвардії Іона Моца та Василе Маріна, які загинули там у 1937 році, воюючи на боці Франсиско Франко під час громадянської війни в Іспанії.

У міністерстві зазначили, що Залізна гвардія сповідувала фашистські, ультранаціоналістичні й антисемітські погляди, стала соратником нацистського режиму і відповідальна за численні репресії у Румунії.

Експертна комісія визначила пам’ятник у Махадаонді як такий, що уславлює європейські фашистські рухи і франкістський режим.

Опитування у 2025 році показало, що п’ята частина іспанців ностальгують за диктатурою Франко.

Останній пам’ятник Франко демонтували лише у 2021 році.