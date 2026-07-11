В Испании снесут памятник румынским легионерам эпохи Франко

В Испании решили демонтировать памятник румынским легионерам как противоречащий демократической памяти.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

На этой неделе в правительстве объявили, что памятник в память о румынских союзниках Франко, погибших в пригороде Мадрида Махадаонда, внесен в список объектов, противоречащих демократической памяти о прошлом и подлежащих удалению из общественного пространства.

В список также вошли три других подобных памятника эпохи Франко – на Тенерифе, в Мурсии и Альмерии.

"Демонтаж этих памятников станет актом демократического достоинства и гарантией того, что новые поколения не унаследуют общественное пространство, пронизанное прославлением ненависти диктатуры", – заявил министр по делам территориальной политики и демократической памяти Анхель Виктор Торрес.

Памятник в Махадаонде был открыт в 1970 году в честь лидеров румынской "Железной гвардии" Иона Моца и Василе Марина, которые погибли там в 1937 году, сражаясь на стороне Франсиско Франко во время гражданской войны в Испании.

В министерстве отметили, что Железная гвардия исповедовала фашистские, ультранационалистические и антисемитские взгляды, стала соратником нацистского режима и несет ответственность за многочисленные репрессии в Румынии.

Экспертная комиссия определила памятник в Махадаонде как прославляющий европейские фашистские движения и франкистский режим.

Опрос, проведённый в 2025 году, показал, что пятая часть испанцев ностальгируют по диктатуре Франко.

Последний памятник Франко демонтировали лишь в 2021 году.