П’ята частина іспанців ностальгують за диктатурою Франко
Більш як п’ята частина іспанців мають позитивну думку про часи диктатури Франсіско Франко.
Як повідомляє El Pais, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування CIS.
Понад 21% опитаних іспанців вважають, що часи режиму Франcіско Франко були "хорошими" чи "дуже хорошими" для країни, тоді як 65,5% вважають їх "поганими" або "дуже поганими".
Ностальгія за диктатурою Франко помітно вища серед прихильників крайньої правої партії Vox – там про цей період схвально висловлюються 42%, а несхвально – майже 31%. Серед прихильників "Народної партії" позитивно оцінюють часи Франко 35,4%.
Серед молоді 18-24 років, для яких це далеке минуле, позитивну думку про часи Франко мають майже 20%.
З моменту смерті диктатора минуло 50 років, з цієї нагоди в Іспанії багато говорять про цей період, а уряд влаштував сотні заходів, щоб відзначити трансформацію країни з того часу.
Також в Іспанії пропонують розсекретити документи доби диктатури Франко.
Останній пам’ятник Франко демонтували лише у 2021 році.