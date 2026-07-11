Посол Украины в Польше почтил память жертв Волынской трагедии у мемориала в Варшаве

В День памяти жертв Волынской трагедии посол Украины в Польше Василий Боднар возложил венок к мемориалу в Волынском сквере в Варшаве.

Об этом сообщили на страницах посольства, пишет "Европейская правда".

В субботу, 11 июля, украинский посол присоединился к мероприятиям почтения памяти жертв Волынской трагедии и от имени Украины возложил венок к мемориалу в Варшаве.

"Для нас сегодня важно и является нашей обязанностью не только чтить эту память, помнить историю, но и работать над тем, чтобы будущее было безпроблемным, чтобы будущее было общим, в общем европейском доме", – прокомментировал посол.

Он отметил, что достойное почтение памяти каждого из погибших является общей обязанностью для двух стран.

"Украина выступает за установление всей исторической правды, продолжение поисковых и эксгумационных работ и профессиональный диалог между историками. У Украины и Польши сложная история, но у них также есть общее будущее. Именно поэтому мы должны вместе почтить память погибших, найти правду и строить отношения на основе уважения и доверия", – заявил Василий Боднар.

Глава Украинского института национальной памяти заверил, что поиски захоронений польских жертв Волынской трагедии на территории Украины будут продолжаться, и выразил надежду на то, что уже в этом году начнутся поиски украинских погибших на территории двух сел в Польше.

Польский премьер Дональд Туск в обращении по случаю Национального дня памяти жертв Волынской трагедии подчеркнул необходимость сохранять солидарность, которая "основана на правде, памяти и надежде", и отметил, что память не может быть орудием ненависти.