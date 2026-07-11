Голова УІНП запевнив, що пошук поховань жертв Волинської трагедії триватиме

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров запевнив, що пошуки поховань польських жертв Волинської трагедії на території України триватимуть, та висловив сподівання на початок вже у цьому році пошуків українських загиблих на території двох сіл у Польщі.

Про це він сказав в інтерв’ю PAP, пише "Європейська правда".

Алфьоров запевнив, що Україна визнає Волинську трагедію, а пошук поховань та перепоховання жертв цих подій має залишатись важливим елементом історичного діалогу між Україною та Польщею, тож з українського боку такі дозволи і надалі видаватимуться.

"Незалежно від існуючих суперечок, така робота має тривати. Глухий кут в питанні ексгумаційних і пошукових робіт не слугує ані діалогу, ані християнській етиці",– зауважив він.

Алфьоров також висловив сподівання, що українська сторона зможе почати пошуки поховань українців, вбитих під час подій Волинської трагедії у селах Сагринь і Ласкув на території Польщі.

"Сподіваюся, що попри існуючі політичні розбіжності українська сторона зможе почати пошукові, а можливо й ексгумаційні роботи у Сагрині й Ласкуві цього року, і ми отримаємо відповідні погодження від польської сторони", – зазначив очільник УІНП.

Польський прем’єр Дональд Туск у зверненні до Національного дня пам’яті жертв Волинської трагедії наголосив на необхідності зберігати солідарність, яка "ґрунтується на правді, пам’яті та надії", та наголосив, що пам’ять не може бути знаряддям ненависті.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія зацікавлена у роздмухуванні емоцій довкола польсько-українських історичних суперечок.