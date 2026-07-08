У німецькій Баварії кілька людей постраждали від озброєного нападника у гімназії

В одному з вищих навчальних закладів у німецькій Баварії щонайменш кілька людей постраждали внаслідок дій озброєного нападника, триває поліцейська операція.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло близько 12:50 за місцевим часом з невеликого міста Шонгау, що на південний захід від Мюнхена.

За попередньою інформацією, озброєний чоловік скоїв напад на території гімназії, щонайменш кілька людей серйозно постраждали. У закладі в цей час тривав навчальний процес.

За даними Bild, напад скоєний з холодною зброєю, постраждалі мають колоті рани. Нападник діяв частково у межах закладу, частково – на прилеглій території. Точні обставини подій ще невідомі.

Після інциденту нападник втік, його невдовзі наздогнали і затримали. До переслідування залучали гелікоптер поліції.

Місцевих мешканців просять уникати району довкола гімназії. Неподалік при станції пожежників розгорнули центр підтримки для свідків події та їхніх родин.

Наприкінці червня у німецькому Мангеймі нападник поранив ножем двох людей.

У травні в Швейцарії невідомий нападник поранив ножем трьох людей на вокзалі, поліція згодом назвала випадок терактом.





