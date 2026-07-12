Несколько сотен человек эвакуировали из-за подозрительного автомобиля в пригороде Парижа

В субботу, 11 июля, из города Сарсель, расположенного в пригороде Парижа, эвакуировали 300 человек после поступления сообщения о подозрительном автомобиле, в котором было обнаружено оружие.

Об этом сообщает BFMTV, передает "Европейская правда".

В субботу вечером, около 21:30, бригада по борьбе с преступностью была вызвана разведывательными службами для проверки брошенного автомобиля, расположенного на улице Анри Дюнан в Сарселе. Автомобиль находился вблизи кинотеатра, ресторанов и синагоги города.

Подозрительная находка привела к эвакуации почти 300 человек из прилегающих районов. В ходе обыска правоохранители обнаружили в автомобиле оружие.

"Был принят ряд мер, соответствующие прокуратуры проводят расследование. В салоне автомобиля было обнаружено длинноствольное оружие, боевое оружие", – заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

На месте инцидента был установлен периметр безопасности, туда направили группу саперов. Министр подтвердил, что начато судебное расследование с участием полиции провинции Валь-д'Уаз и специализированных разведывательных служб.

Правоохранители пока не установили мотивы и личности возможных подозреваемых.

Источники в полиции сообщили СМИ об опасениях, что найденное оружие могло быть использовано против еврейской общины города.

10 июля вооруженный двумя кастетами и мачете 29-летний мужчина напал на полицейского Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью в Варшаве, позже, при попытке задержания, он ранил еще двух правоохранителей.

8 июля в результате нападения в гимназии в Шонгау недалеко от Мюнхена пострадали две 13-летние ученицы – девочки получили ножевые ранения.