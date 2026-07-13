Британія та Швейцарія підписали угоду, яка спростить роботу та подорожі між країнами

Велика Британія та Швейцарія підписали торговельну угоду, яка серед іншого, дозволить британським мандрівникам швидше проходити контроль в аеропортах.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Цю угоду, яку міністр торгівлі Пітер Кайл назвав "найважливішою угодою про торгівлю послугами, яку Велика Британія коли-небудь укладала", також скасує плату за мобільний роумінг для туристів та фахівців, які відвідують обидві країни.

За оцінками уряду, ця угода "у довгостроковій перспективі" збільшить експорт Великої Британії до Швейцарії на 5,2 млрд фунтів стерлінгів щорічно.

Угода про мобільність у сфері послуг, яка дозволяє підприємствам надавати послуги протягом до 90 днів без дозволу на роботу, мала втратити чинність у 2029 році, але нова угода надає їй постійний статус.

Уряд Британії заявив, що власники британських паспортів зможуть користуватися автоматизованими воротами, відомими як e-gates, щоб відсканувати свої паспорти і офіційно в'їхати в країну в аеропорту Цюриха вже з кінця цього року.

Британським працівникам також буде дозволено переїжджати на роботу до Швейцарії на строк до п’яти років без суворих перевірок на економічну необхідність.

Як зазначається, Швейцарія є шостим за величиною ринком експорту послуг для Великої Британії: у 2025 році обсяг торгівлі послугами між двома країнами перевищить 30 млрд фунтів стерлінгів. Громадяни Швейцарії вже можуть користуватися eGates в аеропортах Великої Британії.

У грудні 2025 року Британія та Європейський Союз домовилися дозволити британським студентам знову приєднатися до популярної програми обміну Erasmus+.

Навесні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що в умовах глобальної нестабільності довгострокові національні інтереси його країни вимагають "тіснішого партнерства" з ЄС.

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