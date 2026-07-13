Британия и Швейцария подписали соглашение, которое упростит работу и поездки между странами

Великобритания и Швейцария подписали торговое соглашение, которое, помимо прочего, позволит британским путешественникам быстрее проходить контроль в аэропортах.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Это соглашение, которое министр торговли Питер Кайл назвал "важнейшим соглашением о торговле услугами, которое Великобритания когда-либо заключала", также отменит плату за мобильный роуминг для туристов и специалистов, посещающих обе страны.

По оценкам правительства, это соглашение "в долгосрочной перспективе" увеличит экспорт Великобритании в Швейцарию на 5,2 млрд фунтов стерлингов ежегодно.

Соглашение о мобильности в сфере услуг, позволяющее предприятиям предоставлять услуги в течение до 90 дней без разрешения на работу, должно было утратить силу в 2029 году, но новое соглашение придает ему постоянный статус.

Правительство Великобритании заявило, что обладатели британских паспортов смогут пользоваться автоматизированными воротами, известными как e-gates, чтобы отсканировать свои паспорта и официально въехать в страну в аэропорту Цюриха уже с конца этого года.

Британским работникам также будет разрешено переезжать на работу в Швейцарию на срок до пяти лет без строгих проверок на экономическую необходимость.

Как отмечается, Швейцария является шестым по величине рынком экспорта услуг для Великобритании: в 2025 году объем торговли услугами между двумя странами превысит 30 млрд фунтов стерлингов. Граждане Швейцарии уже могут пользоваться eGates в аэропортах Великобритании.

В декабре 2025 года Великобритания и Европейский Союз договорились разрешить британским студентам вновь присоединиться к популярной программе обмена Erasmus+.

Весной премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в условиях глобальной нестабильности долгосрочные национальные интересы его страны требуют "более тесного партнерства" с ЕС.

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