Макрон: Украина получит лицензии на производство французских ракет

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна предоставит Украине лицензии на производство своих ракет.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с лидерами Украины, Великобритании и Германии в понедельник, 13 июля, пишет "Европейская правда".

Макрон напомнил, что американский президент Дональд Трамп уже объявил о решении разрешить производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

"Мы, со своей стороны, приняли решение о лицензионном производстве ракет Aster, которые используются в системах SAMP/T, разрабатываемых Францией совместно с Италией. Несколько других государств также приняли аналогичные решения о передаче лицензий", – сказал он.

Также президент Франции отметил, что во время встречи с Владимиром Зеленским они утвердили "дорожную карту" двустороннего сотрудничества во исполнение договоренностей, достигнутых в ноябре прошлого года.

По его словам, речь идет о противовоздушной обороне: Украина приобретет первую партию батарей нового поколения SAMP/T.

Они, как отметил Макрон, "дополнят системы и ракеты, которые будут поставлены в ближайшие недели".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Макрона за готовность уже в этом году поддержать Украину дополнительными системами ПВО.

"Спасибо, Эммануэль, тебе лично за готовность предоставить лицензии. Это серьезный шаг вперед, это очень поможет. Лицензии на Aster, SCALP – это важные решения", – отметил он.

Напомним, во время публичной части встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО 8 июля американский лидер заявил, что США предоставят Украине право на производство Patriot.

Зеленский также говорил, что после политической договоренности с Трампом о лицензии на производство Patriot должна быстро начаться "техническая" работа по ее реализации.

По данным СМИ, производство американских ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot для Украины, скорее всего, будет организовано в какой-либо европейской стране, в частности рассматривается вариант с Германией.