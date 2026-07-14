Кос прокоментувала перспективи відкриття наступних кластерів для України і Молдови

Єврокомісарка з розширення Марта Кос зазначила, що у Брюсселі вважають Україну і Молдову готовими до відкриття усіх переговорних кластерів, а темпи залежать від позиції країн-членів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарях ЗМІ 14 липня.

Єврокомісарку запитали про оцінки недостатньо швидкого виконання "плану Качки-Кос" і спитали, що потрібно робити Україні, щоб зберегти хороші темпи на шляху до ЄС.

"Як вам відомо, Єврокомісія вважає, що усе готове для якнайшвидшого відкриття усіх кластерів. Власне, для цього ми минулого року запускали процес так званого "фронтлоудингу". Тож те, як швидко ми зможемо відкрити решту чотири кластери, залежить від головування і країн-членів. Але навіть якщо доведеться трохи почекати – технічна робота триває", – зазначила Марта Кос.

Вона зауважила, що Україна чітко знає перелік завдань, які потрібно виконати, і буде це робити.

Стосовно "плану Качки-Кос" єврокомісарка зазначила, що багато з пунктів з нього є в окремому порядку денному реформ.

"Тож у нас є чіткий графік, що робити – не лише у цьому році, а й далі. Ми ретельно стежимо за всіма пунктами, які входять до "Основ". І сподіваюся, що з новим українським урядом ми отримаємо новий поштовх для ще більших результатів від Києва", – підсумувала Марта Кос.

Як відомо, 14 липня мають відкрити кластер 6 для України та Молдови "Зовнішні відносини" – після того, як 10 липня посли ЄС погодили цей крок. Він має стати другим відкритим переговорним кластером для України і Молдови після ключового "Основи".

Очільник МЗС Литви заявив, що відкриття решти кластерів відкладається на осінь.

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер