Кос прокомментировала перспективы открытия следующих кластеров для Украины и Молдовы

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что в Брюсселе считают Украину и Молдову готовыми к открытию всех переговорных кластеров, а темпы зависят от позиции стран-членов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в комментариях СМИ 14 июля.

Еврокомиссара спросили об оценках недостаточно быстрой реализации "плана Качки-Кос" и поинтересовались, что нужно делать Украине, чтобы сохранить хорошие темпы на пути в ЕС.

"Как вам известно, Еврокомиссия считает, что всё готово для скорейшего открытия всех кластеров. Собственно, для этого мы в прошлом году запускали процесс так называемого "фронтлоудинга". Поэтому то, как быстро мы сможем открыть остальные четыре кластера, зависит от председательства и стран-членов. Но даже если придется немного подождать – техническая работа продолжается", – отметила Марта Кос.

Она подчеркнула, что Украина четко знает перечень задач, которые необходимо выполнить, и будет это делать.

Что касается "плана Качки-Кос", еврокомиссар отметила, что многие пункты из него включены в отдельную повестку дня реформ.

"Поэтому у нас есть четкий график действий – не только в этом году, но и в дальнейшем. Мы тщательно следим за всеми пунктами, входящими в "Основы". И надеюсь, что с новым украинским правительством мы получим новый импульс для еще больших результатов со стороны Киева", – подытожила Марта Кос.

Как известно, 14 июля должен открыться кластер 6 для Украины и Молдовы "Внешние отношения" – после того, как 10 июля послы ЕС согласовали этот шаг. Он должен стать вторым открытым переговорным кластером для Украины и Молдовы после ключевого кластера "Основы".

Глава МИД Литвы заявил, что открытие остальных кластеров откладывается на осень.

Подробнее об этом – в статье Чего хочет Венгрия. Всё о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.