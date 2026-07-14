CША та Іран третю ніч поспіль обмінялися ударами

Сполучені Штати та Іран третю ніч поспіль обмінялися ударами на Близькому Сході після зриву рамкової домовленості про перемир’я.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У ніч проти 14 липня США завдали нової серії ударів по іранських об’єктах після того, як Трамп у телеефірі пообіцяв, що Іран "жорстко бомбардували цієї ночі, і ми продовжимо жорстко бити по них завтра". З Ірану надходили повідомлення, що під обстрілом опинились кілька міст.

Водночас Корпус вартових ісламської революції заявив про удар по американській авіабазі на території Йорданії.

В армії Йорданії заявили про збиття чотирьох ракет, що залетіли з території Ірану.

Ціни на нафту у вівторок зросли приблизно на 3%, до найвищих за останні чотири тижні.

Нагадаємо, 13 липня американський президент заявив про відновлення блокади морських портів Ірану, а також про бажання стягувати мито за прохід вантажних суден Ормузькою протокою.

За даними ЗМІ, Трамп минулого тижня офіційно повідомив Конгрес про відновлення військових ударів по Ірану, зберігаючи за собою право атакувати Тегеран протягом 60 днів без законодавчого схвалення.