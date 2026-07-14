США и Иран третью ночь подряд обменивались ударами

Соединенные Штаты и Иран третью ночь подряд обменивались ударами на Ближнем Востоке после срыва рамочного соглашения о перемирии.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В ночь на 14 июля США нанесли новую серию ударов по иранским объектам после того, как Трамп в телеэфире пообещал, что Иран "жестко бомбардировали этой ночью, и мы продолжим жестко бить по ним завтра". Из Ирана поступали сообщения, что под обстрелом оказались несколько городов.

В то же время Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по американской авиабазе на территории Иордании.

В армии Иордании заявили о сбивании четырех ракет, залетевших с территории Ирана.

Цены на нефть во вторник выросли примерно на 3%, до максимального уровня за последние четыре недели.

Напомним, 13 июля американский президент заявил о возобновлении блокады морских портов Ирана, а также о намерении взимать пошлину за проход грузовых судов через Ормузский пролив.

По данным СМИ, Трамп на прошлой неделе официально сообщил Конгрессу о возобновлении военных ударов по Ирану, оставляя за собой право атаковать Тегеран в течение 60 дней без законодательного одобрения.