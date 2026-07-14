Сибіга привітав відкриття 6-го кластера та висловив надію на подальший прогрес

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Єврокомісії, державам-членам ЄС та ірландському головуванню за відкриття 6-го кластера у переговорах з Україною.

Про це глава МЗС написав на платформі X, передає "Європейська правда".

Міністр відзначив, що відкриття 6-го кластера "Зовнішні відносини" є чітким сигналом того, що Україна неухильно просувається на шляху до ЄС.

Сибіга наголосив, що один з двох розділів у рамках цього кластера, а саме розділ 31, належить до сфери відповідальності українського МЗС. За словами посадовця, за останні роки його відомство досягло рівня 99% узгодження зовнішньої політики України із зовнішньою політикою ЄС.

"Цей чудовий результат дає надію на швидкий прогрес. Україна залишається повністю відданою просуванню реформ та досягненню повної узгодженості зі Спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС", – написав глава МЗС.

Сибіга висловив сподівання, що Київ збереже цю позитивну динаміку у переговорах щодо решти кластерів.

Як відомо, 14 липня на Міжурядовій конференції ЄС відкрили переговорний кластер 6 "Зовнішні відносини" для України та Молдови. Відповідне рішення посли ЄС погодили 10 липня. Він став другим відкритим переговорним кластером для України і Молдови після ключового "Основи".

Європейський Союз опублікував документ зі спільною позицією щодо критеріїв закриття вступних переговорів з Україною за 6-м кластером.

За даними "Європейської правди", в Угорщині розглядали варіант погодитись на відкриття ще двох переговорних кластерів для України, але поки не зробили цього.

Детально на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.