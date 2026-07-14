Сибига приветствовал открытие 6-го кластера и выразил надежду на дальнейший прогресс

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Еврокомиссию, государства-члены ЕС и ирландское председательство за открытие 6-го кластера в переговорах с Украиной.

Об этом глава МИД написал на платформе X, передает "Европейская правда".

Министр отметил, что открытие 6-го кластера "Внешние отношения" – четкий сигнал того, что Украина неуклонно продвигается по пути в ЕС.

Сибига подчеркнул, что один из двух разделов в рамках этого кластера, а именно раздел 31, относится к сфере ответственности украинского МИД. По словам чиновника, за последние годы его ведомство достигло уровня 99% согласованности внешней политики Украины с внешней политикой ЕС.

"Этот замечательный результат вселяет надежду на быстрый прогресс. Украина по-прежнему полностью привержена продвижению реформ и достижению полной согласованности с Общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС", – написал глава МИД.

Сибига выразил надежду, что Киев сохранит эту положительную динамику в переговорах по остальным кластерам.

Как известно, 14 июля на Межправительственной конференции ЕС открыли переговорный кластер 6 "Внешние отношения" для Украины и Молдовы. Соответствующее решение послы ЕС согласовали 10 июля. Он стал вторым открытым переговорным кластером для Украины и Молдовы после ключевого кластера "Основы".

Европейский Союз опубликовал документ с общей позицией относительно критериев завершения переговоров о вступлении с Украиной по 6-му кластеру.

По данным "Европейской правды", в Венгрии рассматривали вариант согласиться на открытие еще двух переговорных кластеров для Украины, но пока этого не сделали.

Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.