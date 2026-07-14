Додон звинуватив Санду у порушенні нейтралітету Молдови через участь у зустрічі "коаліції рішучих"

Лідер Партії соціалістів, проросійський експрезидент Молдови Ігор Додон звинуватив президентку Маю Санду у нібито порушенні нейтралітету Молдови тим, що вона взяла участь у зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у Парижі.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Додон розкритикував участь Санду у зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у Парижі 13 липня та звинуватив її "у грубому порушенні нейтралітету країни".

"Лідери коаліції відкрито заявляють про свою мету: продовжувати військову підтримку України і показати Москві, що вони "не втомились від війни". Крім того, президент Франції Емманюель Макрон анонсував військові навчання коаліції у країнах, що межують з Україною. У цей перелік хочуть включити і нейтральну Молдову", – заявив Додон.

"Замість того, щоб зберігати нашу країну за межами чужого протистояння, Мая Санду крок за кроком втягує її у небезпечні геополітичні ігри. Наші громадян хочуть миру, безпеки й стабільності, а не перетворення Молдови на інструмент чужих інтересів", – додав він.

Як повідомлялося, 13 липня у Парижі до зустрічі "коаліції рішучих" доєдналися 40 учасників, зокрема була присутня й Молдова. Президент Володимир Зеленський заявив, що учасники засідання "коаліції рішучих" погодилися провести наступу зустріч в Україні.

Того ж дня десять держав Європи, включаючи Україну, за результатами установчого засідання у Парижі заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.