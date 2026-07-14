Додон обвинил Санду в нарушении нейтралитета Молдовы из-за участия во встрече "коалиции решительных"

Лидер Партии социалистов, пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон обвинил президента Майю Санду в якобы нарушении нейтралитета Молдовы тем, что она приняла участие во встрече лидеров "коалиции решительных" в Париже.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Додон раскритиковал участие Санду во встрече лидеров "коалиции решительных" в Париже 13 июля и обвинил её "в грубом нарушении нейтралитета страны".

"Лидеры коалиции открыто заявляют о своей цели: продолжать военную поддержку Украины и показать Москве, что они "не устали от войны". Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал военные учения коалиции в странах, граничащих с Украиной. В этот перечень хотят включить и нейтральную Молдову", – заявил Додон.

"Вместо того чтобы держать нашу страну в стороне от чужого противостояния, Майя Санду шаг за шагом втягивает её в опасные геополитические игры. Наши граждане хотят мира, безопасности и стабильности, а не превращения Молдовы в инструмент чужих интересов", – добавил он.

Как сообщалось, 13 июля в Париже к встрече "коалиции решительных" присоединились 40 участников, в том числе присутствовала и Молдова. Президент Владимир Зеленский заявил, что участники заседания "коалиции решительных" согласились провести следующую встречу в Украине.

В тот же день десять европейских государств, включая Украину, по итогам учредительного заседания в Париже объявили о создании Интегрированной коалиции противоракетной обороны, которая будет развивать противоракетный потенциал Европы.